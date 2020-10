“Gesicht der Republik”: Macron ehrt brutal ermordeten Lehrer

Der in der Nähe von Paris ermordete Lehrer Samuel Pati ist laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum „Gesicht der Republik“ geworden.

„Samuel Pati ... ist zum Gesicht unserer Republik geworden, unseres Willens, den Terrorismus zu beseitigten ... und als Gemeinschaft freier Bürger in unserem Land zu leben, sowie zum Gesicht unserer Entschlossenheit weiter zu lernen und zu lehren, frei zu sein. Und das werden wir tun, Lehrer“, sagte Macron bei der Abschiedszeremonie an der Sorbonne.

Er betonte, dass Frankreich die von Paty verteidigte Freiheit weiterhin schützen werde. "Wir werden auf Karikaturen und Zeichnungen niemals verzichten, auch wenn sich die anderen davon zurückziehen", versicherte der französische Staatschef.

Eine nationale Gedenkfeier fand am Mittwochabend an der Sorbonne-Universität statt. Die Familie von Pati und seine Kollegen, sowie Regierungsmitglieder, Parlamentarier und der Bürgermeister von Paris nahmen an der Zeremonie teil.

Am Freitag wurde der 47-jährige Lehrer bei einem Angriff in der Nähe seiner Schule in Conflans-Sainte-Honorine enthauptet. Er hatte seinen Schülern kürzlich während einer Diskussion über die Redefreiheit Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed gezeigt. Dies rief Empörung unter den islamischen Schülern hervor. Der 18-jährige Angreifer soll Medienberichten zufolge russisch-tschetschenische Wurzeln haben. Nach der Tat wurde er von der Polizei erschossen.

