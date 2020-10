Wie die Ukraine zum Brückenkopf der Nato wird

Kiew kann es sichtlich kaum noch erwarten, zu einem festen Außenposten westlicher Streitkräfte zu werden. Feierlich kündigt Präsident Selenski den Bau zweier Militärhäfen im Süden des Landes an, nachdem sein Außenminister Kuleba erklärt hat, Kiew stelle der britischen Marine gerne Land zur Verfügung für den Bau eines Stützpunkts am Schwarzen Meer.

Die 450 britischen Fallschirmjäger können doch gern auch nach dem Manöver in der Ukraine bleiben, erklärte der ukrainische Außenminister Kuleba im Anschluss an die Militärübung „Vereinte Kräfte 2020“ im Gebiet Nikolajew an der Schwarzmeerküste. Schließlich habe Großbritannien die Unabhängigkeitsbestrebungen der Ukraine, so das Regierungsmitglied, immer schon unterstützt. Ob es den Briten wirklich um die Unabhängigkeit der Ukraine geht, verdeutlicht eine andere Episode viel besser:

„Sind in Russlands Hinterhof gelandet“, twitterten die besagten britischen Streitkräfte anlässlich des Manövers auf ukrainischem Boden.

Auf Kiews Einladung hat London noch nicht geantwortet, bleibt aber nicht untätig in Sachen Ukraine. Kampfschiffe der britischen Marine sind Dauergäste im Schwarzen Meer. Mitte Oktober ist der Zerstörer HMS Dragon in den Hafen von Odessa eingelaufen; zuvor, im August, erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, London werde die Führung im internationalen Programm zur Ausbildung ukrainischer Marinematrosen übernehmen.

Die Zusammenarbeit der beiden Länder im Militärbereich wird immer stärker. Präsident Selenski unterzeichnete unlängst eine Vereinbarung mit einer britischen Finanzierungsbehörde als Grundlage dafür, dass die Briten für die ukrainische Marine Raketenboote nach Nato-Standard bauen. Aber eine britische Marinebasis an der ukrainischen Schwarzmeerküste – das war nie ernsthaft im Gespräch, bis Außenminister Kuleba sich dahingehend geäußert hat. Es ist ja auch so, dass die ukrainische Verfassung den Aufbau ausländischer Infrastruktur in der Ukraine verbietet. Doch eine Ausnahme für die Briten: Die Kiewer Führung kann sicherlich Wege finden.

Die engsten Verbündeten der Briten – die Amerikaner – machen derweil vor, wie es gehen könnte. Im Juli 2017 wurde in der Stadt Otschakow, gerade mal 150 Kilometer von der Krim entfernt, der Grundstein eines maritimen Operativzentrums gelegt. Ausschließlich amerikanische Fachkräfte waren am Bau beteiligt, Ukrainer mussten sich vom Bauobjekt fernhalten. Im vergangenen Sommer ist die Fertigstellung des Operativzentrums verkündet worden, aber Informationen darüber sind nicht verfügbar.

Bei der amerikanischen Navy sind Operativzentren als Führungsstäbe dafür zuständig, die Einsätze mehrerer Marineeinheiten in unterschiedlichen Missionen zu koordinieren. Das Operativzentrum in Otschakow befindet sich auf dem Areal einer ukrainischen Marinebasis unweit des 73. spezialisierten Marinezentrums – einer Einheit unter anderem für Diversionseinsätze. Formell untersteht das Zentrum dem ukrainischen Militär, die wirklichen Herren dort sind jedoch die Amerikaner. Eine Hauptfunktion dieser Einrichtung ist offenbar Aufklärung und Informationsgewinnung in Bezug auf die russische Schwarzmeerflotte.

Einheimische protestieren gegen Nato

Außerdem baut die US Navy die Landungsbrücken in den Häfen Otschakow und Nikolajew aus, damit mehrere Kampfschiffe der Nato gleichzeitig dort festmachen können. Dass die Nordatlantikallianz auch in der Schwarzmeerregion expandiert, ist also offensichtlich. Drei Nato-Staaten haben ohnehin Zugang zum Schwarzen Meer: die Türkei, Bulgarien und Rumänien. Dennoch haben die Amerikaner nie einen Hehl gemacht aus ihrer Absicht, auch in dieser Region weiter in den Osten vorzurücken.

Dass die größte Trophäe für die Amerikaner die Krim werden sollte, war schon früh zu erkennen. Im Sommer 2006 fand an der Küste der Halbinsel ein amerikanisch-ukrainisches Manöver statt: „Sea Breeze“. Zehntausende Krim-Bewohner protestierten gegen die „schleichende Invasion durch die USA“. Nato-Soldaten wurden unter starkem Schutz auf der Krim begleitet, bis das Manöver schnell wieder beendet wurde.

Aber aufgeben wollten die Amerikaner noch lange nicht. Im September 2013 veröffentlichte das Beschaffungsamt der Vereinigten Staaten eine Ausschreibung für den Umbau einer Schule in der Krim-Stadt Sewastopol zu einer Versorgungsbasis der amerikanischen Marine. Experten gingen davon aus, die Versorgungsbasis sollte eine Abhörzentrale werden, um militärische Telefon- und Funkgespräche abzufangen. Bald nach der Wiedervereinigung der Halbinsel mit Russland wurde die Ausschreibung zurückgezogen.

Weitaus größere Erfolge haben die Amerikaner mit dem Ausbau biologischer Laboratorien in der Ukraine erzielt. Es sind mindestens 15 solcher Einrichtungen, räumte die amerikanische Botschaft in Kiew vor wenigen Monaten ein – allesamt beaufsichtigt vom Pentagon. Das erste Labor soll 2005 gegründet worden sein, noch unter Präsident Juschtschenko. Gleichwohl erklärt Washington (ohne Konkretes zu nennen), die Einrichtungen würden nur zivilen, wissenschaftlichen Zwecken dienen. Experten gehen jedoch davon aus, dort würden Biowaffen entwickelt.

Die Amerikaner sind auch ohne permanente Stützpunkte dauerhaft in der Ukraine präsent. Der Truppenübungsplatz Jaworow im Gebiet Lwow ist seit 2014 eine Domäne amerikanischer Militärberater, die die ukrainischen Soldaten und Offiziere in der Kunst des zeitgemäßen Krieges unterrichten.

Es sind auch nicht nur Amerikaner. Die Ausbilder wechseln sich laufend ab: auf Rotationsbasis kommen jährlich Spezialisten aus Großbritannien, Israel, Kanada, Litauen, Polen, Kroatien, Schweden und Estland. Alle nötige Infrastruktur steht auf dem Truppenübungsplatz bereit. An die 10000 ukrainische Soldaten haben westliche Fachleute, moderaten Schätzungen zufolge, bisher ausgebildet.

Und: Auch im ukrainischen Luftraum trainiert die Nato fleißig und regelmäßig. Im September flogen strategische Bomber der US Air Force mehrfach fast bis an die russischen Grenzen auf der Krim heran. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Bomber hätten atomare Schläge gegen Ziele auf der Krim simuliert – begleitet von Kampfjets der ukrainischen Luftwaffe.