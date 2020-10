Drei US-Städte verklagen Trump-Administration

Die Klage wurde beim Bundesbezirksgericht in Washington eingereicht. Die Behörden der drei Städte haben sich laut dem Chef des New Yorker Justizministeriums, Jim Johnson, jetzt an das Gericht gewandt, weil die Trump-Administration „konkrete Schritte“ unternommen hat. Nun werde der Begriff „anarchistische Gerichtsbarkeiten“ in Bezug auf die Anträge auf staatliche Zuschüsse verwendet. Die Handlungen der Regierung verstoßen gegen die Befugnisse des Kongresses und Behörden der Bundesstaaten und erschweren den Städten die staatliche Finanzierung, so die Kläger.

„Dies ist unmoralisch, verfassungswidrig und inakzeptabel aus rechtlicher Sicht. Wir wollen dagegen kämpfen“, sagte New Yorks Bürgermeister, Bill de Blasio.

In dieser Woche erkannte das US-Justizministerium New York, Portland und Seattle als Städte an, die Anarchie, Gesetzlosigkeit, Gewalt und Zerstörung von Eigentum zuließen.

Zuvor hatte Trump ein Memorandum unterschrieben, das den Entzug der staatlichen Finanzierung für die Städte vorsieht, die sich aus Sicht der Bundesregierung nicht ausreichend gegen die Unruhen einsetzen. Diese Maßnahmen sollten laut dem US-Präsident Seattle, Portland, New York und Washington betreffen.

ekn/sg/sna