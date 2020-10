Polens Präsident Duda mit Corona infiziert

Der 48 Jahre alte Präsident fühle sich gut, betonte Spychalski. „Wir sind in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsdienst”, schrieb der Sprecher weiter.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami wczoraj Prezydent @AndrzejDuda miał wykonany test na obecność koronawirusa. Wynik okazał się pozytywny. Prezydent czuje się dobrze. Jesteśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami medycznymi. — Błażej Spychalski (@spychalski_b) October 24, 2020

​Von Samstag an sollen neue Verschärfungen der Maßnahmen die Verbreitung des Virus eindämmen. So dürfen sich nur noch maximal fünf Personen treffen, Präsenzunterricht an Schulen gibt es nur noch bis zur dritten Klasse, Restaurants dürfen Essen nur noch außer Haus verkaufen.

Corona in Polen

Zuvor war berichtet worden, dass ganz Polen wegen steigender Corona-Zahlen laut seinem Premierminister Mateusz Morawiecki zur sogenannten „roten“ Zone erklärt worden sei. „Ab morgen wird ganz Polen ‚eine rote Zone’ sein“, sagte Morawiecki am Freitag bei einem Pressegespräch in Warschau.

Polen hatte am Freitag mit 13.600 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand gemeldet. Die Welgesundheitsorganisation WHO bestätigt insgesamt 214.686 Infektionen (Stand: 23.10.2020, 3:34 pm CEST) mit dem Coronavirus in Polen. Insgesamt sind damit bislang 4019 Menschen an dem Virus in diesem Land gestorben..

ai/dpa/rtr/sna