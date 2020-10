„Reisebüro“ für Terroristen – Griechischer Außenminister über Rolle der Türkei in Syrien

Dabei bezeichnete Dendias die Türkei als „Reisebüro für Terroristen“. Am Montag traf sich der griechische Außenminister mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, der zuvor zu einem Besuch in Athen eingetroffen war.

„Ich habe meine Besorgnis um jene negative Rolle geäußert, die die Türkei in Syrien spielt und dadurch die erzielten Erfolge in Frage stellt. Ich bin auch darum besorgt, dass die Türkei zum 'Reisebüro' für Terroristen geworden ist, die sich von dort aus in verschiedene Länder begeben“, sagte Dendias.

Militärischer Konflikt in Syrien

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (auch Daesh, IS)* in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Gebieten Syriens werden weiterhin Säuberungsaktionen gegen Militante durchgeführt.

*Terrorvereinigung, in Russland und Deutschland verboten

