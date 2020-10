„Bürgerkriegsatmosphäre in Frankreich” – Eskalation durch Politik gegen „islamischen Separatismus“?

Nach einer Reihe von mutmaßlich islamistischen Anschlägen in Nizza, Paris und Dresden verurteilt der staatliche türkische Verband „Ditib“ in Deutschland die Attacken, beklagt aber auch „staatliche Repressionen“ und warnt vor einer verallgemeinernden Rhetorik. Islamwissenschaftler Ghadban spricht dagegen von einem Bürgerkrieg in Frankreich.

Die „Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.“ (Ditib) verurteilt die Serie von mutmaßlich islamistischen Anschlägen in Nizza, Paris, und Dresden:

„Die menschenverachtenden Verbrechen von Nizza, Paris und Dresden schockieren uns zutiefst. Menschen bestialisch zu enthaupten, zeugt von äußerster Menschenfeindlichkeit. Den Angehörigen der Opfer gilt unser tiefstes Mitgefühl. Den Tätern gilt unsere Verachtung.“

Die Menschen in Frankreich und Deutschland seien ständig mit Terror konfrontiert – in der Vergangenheit und in der Gegenwart. „Seien es nun Daesch-Terroristen, religiöse Fundamentalisten aller Couleur, islamfeindliche oder rechtsradikale Terroristen. Wir unterscheiden nicht zwischen ihnen, denn es ist die gleiche Quelle: Hass.“ Der Verband appelliert an die Christen und Muslime, sich nicht spalten zu lassen und spricht von einem „Flächenbrand gegenseitiger Hetze, Gewalt und Hass“, der gebrochen werden müsse.

Ditib: verallgemeinernde Rhetorik treffen meist Unschuldige

Doch offenbar sieht Ditib auch eine Verantwortung für die Gewalt bei den staatlichen Stellen in Frankreich und der Bundesrepublik: „Die Menschheitsgeschichte hat uns allen gezeigt, dass Gewalt immer Gegengewalt erzeugt. Staatliche Repressionen und verallgemeinernde Rhetorik treffen meist die Unschuldigen und die Friedfertigen. Diese Spirale übergriffiger Rhetorik und Gewalt kann nur durch Besonnenheit und gemeinsame Deeskalation gebrochen werden. Dabei sind sowohl Meinungsfreit, als auch Religionsfreiheit unabdingbar. Freiheit bedeutet dabei jedoch auch, verantwortungsvoll damit umzugehen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ditib. Welche Repressionen und Aussagen hier konkret bemängelt werden, wird aus der Mitteilung nicht ersichtlich.

Schwere Eskalation eines Streits zwischen Macron und Erdogan

Nach dem brutalen Mord am Lehrer Samuel Paty durch einen mutmaßlichen Islamisten hatte der französische Präsident Emmanuel Macron mehrmals die Meinungsfreiheit und Veröffentlichung von Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed in der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ verteidigt. Der Lehrer hatte im Unterricht die Bilder als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt.

Macron stellte Maßnahmen im Kampf gegen „islamistischen Separatismus“ vor. Es gehe darum, einen „Islam der Aufklärung“ aufzubauen und ihn von ausländischem Einfluss zu befreien. Auch die Finanzierung von Moscheen soll stärker kontrolliert werden.

Die Äußerungen des französischen Staatschefs zur Meinungsfreiheit und zum Islam hatten zwischen Frankreich einerseits und der Türkei sowie anderen muslimischen Ländern andererseits für Missstimmung gesorgt.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte dazu aufgerufen, französische Waren zu boykottieren, und Macron persönlich angegriffen. Er empfahl seinem französischen Amtskollegen, sich psychisch untersuchen zu lassen.

Islamwissenschaftler Ghadban: „Bürgerkriegsatmosphäre in Frankreich“

Der Islamwissenschaftler Ralph Ghadban spricht gar von Bürgerkriegsatmosphäre in Frankreich. Er sehe „natürlich“ einen Zusammenhang zwischen der französischen Politik und den Anschlägen:

„Die Konfrontation hat vor fünf Jahren begonnen (heftige Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris – Anm. d. red.). Der französische Staat hat den Ausnahmezustand verhängt, und es dauert bis heute an. Ich persönlich habe gesagt, das ist der Anfang von einem Bürgerkrieg. Die leben in einer Bürgerkriegsatmosphäre und die Ereignisse jetzt bestätigen das noch mehr. Das steigert sich, wegen der Intention des französischen Präsidenten, gegen den islamischen Separatismus vorzugehen“, so der Islamkritiker im Sputnik-Interview.

Er sieht unter anderem den politischen Islam als Verantwortlichen für die Eskalation der Gewalt und kritisiert sowohl die französischen als auch die deutschen Islamverbände. „Die islamischen Institutionen sind in den Händen der Moslembrüder – genau, wie hier in Deutschland. Nicht alle Muslime sind Islamisten, aber die großen Verbände sind islamistisch orientiert. Der politische Islam hat in Europa den institutionellen fest in der Hand.“

Ghadban: „Kein Import von Imamen und keine Finanzierung von außen“

Ghadban begrüßt die französische Gesetzesinitiative. Die Eskalation könne man durchaus mit Härte und entsprechenden Gesetzen lösen. So fordert Ghadban auch für Deutschland: „Kein Import von Imamen von Außerhalb. Und keine Finanzierung von außen.“

Angesprochen auf die umstrittenen Karikaturen, die offenbar in Teilen der islamischen Welt für Unmut sorgten, sagte Ghadban: „Entweder haben wir eine Meinungsfreiheit oder nicht. In Frankreich suchen sie auch die Konfrontation nach dem Motto: Meinungsfreiheit bedeutet auch Blasphemie. Blasphemie ist die Grundlage der Aufklärung in Europa. Und jetzt will man gegenüber dem Islam kuschen?“, fragt der Forscher.

Bürgermeister von Nizza fordert „Ausmerzung des Islamo-Faschismus“

Ghadban verteidigt die scharfen Äußerungen des Bürgermeisters von Nizza, Christian Estrosi, der von „Ausmerzung des Islamo-Faschismus“ spricht. „Man muss die Sachen beim Namen nennen. Der Dschihadimus gehört zum Islamo-Faschismus. Diejenigen, die mit dem Messer rumrennen, Allahu Akbar schreien und Menschen abschlachten, sind Islamo-Faschisten. Punkt“, so ein hörbar wütender Estrosi. Falsche Rücksichtnahme habe dazu geführt, „dass Islamo-Faschisten sich unter anderem immer frecher, aggressiver und sich wohler fühlen in unseren Gesellschaften“, meint Ralph Ghadban.

Auch die Türkei und Präsident Recep Tayyip Erdoğan spielten seiner Ansicht nach eine entscheidende Rolle in der gegenwärtigen Eskalation. „Seit der Vertreibung der Muslimbrüder aus Ägypten 2013 hat Erdogan gezeigt, wo er steht. Er ist der Anführer aller Islamisten weltweit – er, mit dem Geld von Katar. Die finden bei ihm Zuflucht und werden unterstützt. Die Hetze hat er selbst angefangen, und es wundert mich, dass die Europäer den Mund halten. Zum Beispiel, wenn er zum Boykott der europäischen Waren aufruft. Wo ist die Reaktion der Europäer?“, empört sich der Forscher.

Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, hat unterdessen auf den neuesten, mutmaßlich islamistischen Terroranschlag in Nizza mit den Worten reagiert:

„Wer Mord und Terror über die Menschen bringt, der hat sich an der Menschheit vergangen, der hat sich an Gott vergangen – der hat Verrat an unser aller Zivilisation und den Werten jeder Religion begangen, der hat gegen Koran und den Propheten gehandelt.“