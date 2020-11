Washington D.C. begrüßt neuen Tag mit dem neu gewählten Präsidenten

Begeben Sie sich einen Tag, nachdem mehrere US-Sender Joe Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt hatten, gemeinsam mit Sputnik in die US-amerikanische Hauptstadt.

Biden kündigte am Samstag nach dem Sieg im Schlüsselstaat Pennsylvania an, die Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten für sich entschieden zu haben. Zuvor hatten die größten US-Medien aufgrund ihrer eigenen Berechnungen berichtet, dass der demokratische Spitzenkandidat die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Im Falle seiner Angelobung wäre Biden der 46. und bislang älteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

iv/ae