Hunderte Senioren protestieren erneut in Minsk

In der weißrussischen Hauptstadt Minsk findet am Montag eine weitere Protestaktion von Senioren statt. Der heutige Montag ist der 100. Protesttag in Weißrussland.

Die nicht genehmigte Protestaktion unter dem Namen „Protestzug der Senioren“ findet nach wie vor am Montag statt und beginnt auf dem Prospekt der Unabhängigkeit in Minsk. An der Aktion beteiligen sich nach Medienberichten mehrere Hundert Senioren, von denen viele die weiß-rot-weißen Oppositionsflaggen, Bändchen und Regenschirme tragen. Die Protestteilnehmer bewegen sich in Richtung des Jakub-Kolas-Platzes in Minsk und skandieren Anti-Regierungsparolen. Dies berichtet ein Korrespondent der RIA Novosti vor Ort.

Proteste in Weißrussland

Vor der Protestaktion errichteten die Sicherheitskräfte nach Medienberichten Metallbarrieren auf dem Unabhängigkeitsplatz und sperrten den Ausgang zum Prospekt der Unabhängigkeit in der Nähe des Hotels „Minsk“. Der Protestzug konnte die Absperrungen jedoch umgehen.

Bei den Präsidentenwahlen in Weißrussland am 9. August hatte Alexander Lukaschenko mit mehr als 80 Prozent der Wählerstimmen nach offiziellen Angaben zum sechsten Mal in Folge gesiegt. Die Opposition erkannte das Ergebnis nicht an und erklärte seine Herausforderin Tichanowskaja zur wahren Siegerin.

Daraufhin kam es landesweit zu Protesten, die von den Ordnungskräften zunächst gewaltsam niedergeschlagen wurden. Die Opposition fordert seither Lukaschenkos Rücktritt, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Die Beziehungen von Belarus zu den EU-Ländern hatten sich nach den Präsidentschaftswahlen vom 9. August stark verschlechtert. Die Europäische Union hat Lukaschenko nicht als legitimen Präsidenten von Belarus anerkannt.

ekn/sna/gs