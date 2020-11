US-Wahlkrimi: Biden gewinnt Neuauszählung in Georgia

Der US-Bundesstaat Georgia hat das Ergebnis der Präsidentschaftswahl, wonach Joe Biden in diesem Bundesstaat zum Sieger erklärt wurde, bestätigt. Dies geht aus der Erklärung des Büros des Staatssekretärs Brad Raffensperger hervor.

Damit erhielt Biden nun offiziell 16 Stimmen der Wahlmänner. Zuvor hatte Raffensperger gesagt, die Neuauszählung der Stimmen per Hand habe ergeben, „dass die ursprüngliche maschinelle Stimmauszählung den Gewinner der Wahl korrekt wiedergegeben hat“.

Georgia ist einer der vier US-Bundesstaaten, die für das Endergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA entscheidend sein können. Trumps Wahlstab hatte zuvor im Gericht verlangt, dass die Wahlkommissionen der Bundesstaaten das Gesetz über die Auszählung und Aufbewahrung der per Post erhaltenen Stimmzettel beachten sollten.

Präsidentschaftswahl in den USA

Die US-Präsidentschaftswahl hatte am 3. November stattgefunden. Am vergangenen Samstag verkündete der demokratische Spitzenkandidat Joe Biden, die Wahl für sich entschieden zu haben. Mehrere Staats- und Regierungschefs gratulierten ihm zum Wahlsieg.

Offiziell steht der Wahlsieger noch nicht fest, in einigen US-Bundesstaaten werden die Stimmen noch immer ausgezählt. Die US-Medien haben jedoch Joe Biden als Gewinner anerkannt: Laut dem Sender Fox News erhält er 290 Wahlmännerstimmen, während Trump lediglich mit 232 Stimmen rechnen kann.

Trump besteht darauf, dass die Wahl noch lange nicht vorbei sei, und will seinen Sieg vor Gericht verteidigen. In einem Gespräch mit Journalisten im Weißen Haus am Freitag gab der Präsident jedoch zu, dass er möglicherweise nicht für eine zweite Amtszeit bleiben werde.

ac/mt/sna