Großbritannien hebt Lockdown auf – stattdessen kommt dreistufiges System

„Der bestehende Lockdown endet am 2. Dezember und wird nicht verlängert. Versammlungen im Freien mit maximal sechs Personen werden erlaubt. Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen , Fitnessstudios, Sportzentren und Friseure sollen wieder öffnen“, sagte der Premierminister am Montag in seiner Ansprache vor dem Parlament. Außerdem solle die Sperrstunde für Pubs und Restaurants aufgehoben werden, die derzeit ab 22 Uhr gilt.

Im ganzen Land soll laut Johnsonvon örtlichen Beschränkungen eingeführt werden. In den Regionen, denen die maximale dritte Stufe zugeordnet wird, sollten strengere Maßnahmen eingeführt werden. Allerdings ähneln diese Beschränkungen dem aktuellen Lockdown: Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen, Hotels und Fitnessstudios sollten schließen und die Menschen dazu aufgerufen werden, von zu Hause aus zu arbeiten.

Am kommenden Donnerstag soll Johnson ankündigen, welche Region des Landes in welche Stufe fällt. „Die maximale Stufe wird einer größeren Anzahl der Regionen zugeordnet“, warnte der britische Premierminister.

Zudem sei geplant, die Beschränkungen während der Weihnachtszeit zu lockern, so Johnson. Das Weihnachtsfest werde dieses Jahr jedoch alles andere als „gewöhnlich“ sein, betonte der britische Premierminister. Eine endgültige Entscheidung in Bezug auf Weihnachtsbeschränkungen wird laut Johnson nach Rücksprache mit den Behörden in Wales, Schottland und Nordirland getroffen.

ekn/sna/gs