Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien: Wie „Friedensmächte“ beide Seiten mit Waffen versorgen

Zu begrüßen sei es aus seiner Sicht, „dass es Russland vorläufig gelungen ist, den Konflikt zwischen Aserbeidschan und Armenien auf dem Verhandlungswege einzudämmen“, sagte Politologe Klaus Moegling im Interview mit Sputniknews Deutschland. Der an der Universität Kassel im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften tätige Politikwissenschaftler ist im „Bundesauschuss Friedensratschlag“ sowie unter anderem bei den „Scientists for Future“ aktiv. In diesem Jahr veröffentlichte er sein Buch „Neuordnung: Eine friedliche und nachhaltig entwickelte Welt ist (noch) möglich“ in der dritten Auflage. Sputnik hatte im Frühjahr über seine Publikation berichtet.

Gemeinsam mit weiteren Friedens-Initiativen wie dem „Bundesausschussfriedensratschlag“, dem „Kasseler Friedensforum“ und in Zusammenarbeit mit dem „Offenen Kanal Kassel“ organisiert er mit einem Team am 6. Dezember den „27. Friedensratschlag“.

Geostrategischer Konflikt – nicht nur um Erdöl

Es sei zu hoffen, fuhr Moegling mit Blick auf den armenisch-aserbaidschanischen Konflikt fort, „dass es auch gelingt, diesen historisch alten – seit Jahrzehnten unter Spannungen stehenden – ethnischen und geostrategischen Konflikt für längere Zeit zu lösen. Natürlich besitzen in diesem Konflikt auch die Ölvorkommen in der Region eine wichtige Bedeutung.“

Die „aggressive Rolle“ der heutigen Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdoğan wird ihm zufolge in diesem Konflikt deutlich, da Ankara an Aserbaidschan „Waffen und Militär geliefert und in den Konflikt im Rahmen seiner regionalen Hegemonial-Absichten eingegriffen hat. Auch ist es nicht unbedingt förderlich, dass Russland vorher beide Staaten mit Waffen beliefert hat. Nimmt man noch – unter anderem – die israelischen, kanadischen und südafrikanischen Waffenlieferungen hinzu, so ist hier ein waffenstarrendes Gebiet unter internationaler Beteiligung entstanden.“

Deutsche Waffenlieferungen für Baku

Der Kasseler Friedensforscher warnte, dort „wo hochgerüstet wird, ist es in der Regel nicht mehr weit zum Einsatz dieser Waffen im Rahmen eines Krieges“.

Ein überaus interessantes Detail dabei sei, „dass in Aserbaidschan auch mit Maschinen- und Sturmgewehren des deutschen Waffenherstellers ‚Heckler & Koch‘ gekämpft wird, die in Aserbeidschan mit einer von der deutschen Bundesregierung genehmigten Lizenz produziert werden.“

Auch dies sei „wieder ein Beispiel für den Waffenexport in ein ausgewiesenes Spannungsgebiet“ und reihe sich ein in eine Serie von Waffenlieferungen aus Deutschland in Konfliktregionen, sagte er.

Außerdem „überfiel die Türkei zum Beispiel mit deutschen Leopard 2-Panzern die Kurden in Syrien, die Saudi-Koalition bombt die Zivilbevölkerung mit von ‚Rheinmetall‘ hergestellten Bomben“.

„Deutschlands Waffen-Exporte verstoßen gegen Koalitionsvertrag“

Eine kürzlich veröffentlichte Studie von „Greenpeace“ habe darüber hinaus ergeben,

„dass die Bundesregierung ausgesprochen häufig gegen die eigenen Koalitionsvereinbarungen und gegen die im Grundgesetz und im Kriegswaffen-Kontrollgesetz fest gelegten Absichten verstößt und immer wieder Waffenexporte in Spannungsgebiete genehmigt“. Darüber hinaus verstoße Berlin mit dieser Praxis gegen weitere internationale Abkommen.

Politologe Moegling verweist in diesem Zusammenhang auf einen aktuellen Blog-Beitrag der Online-Wochenzeitung „Freitag“, der Waffenproduktion und Waffenhandel als „internationales Erfolgsgeschäft“ am Beispiel von Aserbaidschan betrachtet.

„Die Internationale des Waffenhandels feiert“, heißt es darin sarkastisch. „Auch zwischen Armenien und Aserbaidschan brach endlich wieder einmal Krieg aus. Die vielen kleineren Scharmützel und Hinterhalte, mit Scharfschützenattacken, Mörserangriffen und ‚Feuerüberfällen‘, die Schikanen beim Handel, bei Durchfahrt-, Transport- und Überflugrechten (…) gingen in einen offenen Konflikt über.“

Über Lobby-Arbeit und ausgeübtem Druck brachten es Geschäftsleute, Händler und Produzenten sowie „hochqualifizierte Belegschaften und Mitarbeiterstäbe“ fertig, die beiden Länder mit immensen Waffenvorräten zu beliefern. „Zusammengefasst, zeigen sich politische und händlerische Zusammenarbeiten, über Länder-, Ideologie- oder Religionsgrenzen hinweg.“ Internationale Politikerinnen und Politiker erteilen demnach „zu diesem Zweck als WunscherfüllerInnen“ die dafür notwendigen Exportgenehmigungen.

Syrische Söldner, Lobby-Gruppen und Waffen von „Heckler & Koch“

„Kein größeres Waffengeschäft kommt ohne Ausbilder und Instrukteure aus“, gibt der Beitrag darüber hinaus zu bedenken. „Die Militärs der jeweiligen Lieferländer stellen sie oft gratis, manchmal gegen einen gewissen Obolus, manchmal gegen Stationierungsrechte; oft auch bei Lehrgängen der ‚Nachhilfeschüler‘ auf eigenem Militärgelände oder bei Schulungen auf den Geländen der Waffenfabriken. Einmal mehr, einmal weniger geheim, manchmal auch im Tausch gegen Gas und Öl.“

Damit Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan „einigermaßen effizient ablaufen, bewähren sich Söldner, in diesem Falle besonders Syrer, die schon vielfältige Kampferfahrung sammeln konnten und nach bezahlter Arbeit lechzten.“

Danach blickt das Online-Magazin kritisch auf die deutsche Beteiligung in diesem Konflikt: „Zum Beispiel mit ‚Heckler und Koch‘-Sturm- und Maschinengewe

Armenien: „Demnach verfügen die armenischen Streitkräfte – bei allen Waffengattungen – hauptsächlich über russisches oder sowjetisches Material.

hren, die dort in Lizenz, mit Genehmigung der deutschen Politik, produziert werden. Aber auch die israelische Uzi findet Verwendung.“

Armenien: „Vornehmlich Waffen aus russischer oder sowjetischer Produktion“

Demnach verfügen die armenischen Streitkräfte – bei allen Waffengattungen – hauptsächlich über russisches oder sowjetisches Material.

„Nur bei der Waffengattung, die sich am besten eignet in Grenzkonflikten, kleine aufstachelnde Gewalttaten zu begehen, schießt man dort international wie der Gegner. Scharfschützengewehre kommen aus dem Vereinigten Königreich, aus Frankreich, Serbien und Finnland, neben russischen Modellen. Bei Infanterie-Panzerabwehrwaffen finden sich auch einige von Deutschland und Frankreich gelieferte Milan-Raketen, die die Armenier mit Nachtsichtgeräten aus eigener Produktion koppelten.“

G36, MP5, „Glocks“ und mehr: Wer liefert was an Aserbaidschan?

Noch detaillierter stellt sich folgende Ausrüstungsliste der Streitkräfte Aserbaidschans zu Land dar, wie Politikwissenschaftler Moegling im Gespräch mit Sputnik betont. Diese Liste führt auf, welche Waffen-Gattungen die jeweiligen aserbaidschanischen Einheiten nutzen.

Demnach ist der deutsche Kleinwaffenhersteller „Heckler & Koch“ aus Oberndorf am Neckar neben inländischen, türkischen, israelischen und österreichischen Produzenten einer der größten Anbieter in diesem Bereich. Während Österreich „Glock“-Pistolen bereitstellt, liefert das Unternehmen aus Baden-Württemberg Maschinenpistolen der Typen MP5 sowie G36-Sturmgewehre an Aserbaidschan. Diese Waffen verwenden dort Gendarmerie, also Polizei, und Spezial-Einheiten. Außerdem nutzen die Aserbaidschaner in diesem Segment noch alte Karabiner (AKS-74U) aus sowjetischer Zeit.

Leichte Militär-Fahrzeuge – darunter die deutsche „G-Klasse“ von Mercedes-Benz oder der britische „Land Rover Defender“ – bezieht Baku aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Polen.

Aserbaidschanische Minenräumer nutzen den polnischen „Tarpan Honker“. Russland sendet aktuell eigene Minenräum-Kommandos in die Region Bergkarabach.

Auch Militärtransporter, die in Aserbaidschan Anwendung finden, stellt hauptsächlich Deutschland zur Verfügung. Den deutschen „Unimog“, ein hochgeländetauglicher Truck, hat das vorderasiatische Land für seine Infanterie-Transporte über die Türkei bezogen. Für den Transport aserbaidschanischer Munition ist der „Atego“ von Hersteller Mercedes-Benz gedacht. Grenzschutzbeamte und Spezialeinheiten in Aserbaidschan benutzen Scharfschützengewehre aus heimischer Produktion sowie den USA – zum Beispiel das „Remington Modell 700“ – aus Großbritannien, Österreich („Steyr SSG 08“), der Türkei, Kroatien, Rumänien sowie aus der Schweiz und Russland bzw. der früheren Sowjetunion.

Granatwerfer erhält Baku unter anderem aus Südafrika, Panzerabwehrraketen aus Israel, Frankreich, Südkorea und Russland. Leichte Panzerwagen stellt nicht nur das kanadisch-aserbaidschanische Rüstungsunternehmen „AZCAN Defense Solutions“ zur Verfügung. Aserbaidschan bezieht solche gepanzerten Vehikel auch über Waffenhersteller aus Südafrika, der Türkei, Israel und den Vereinigten Staaten oder lässt diese über genannte Anbieter im eigenen Land produzieren.

Auch China, die Ukraine und Finnland gehören zu den Waffenlieferanten Aserbaidschans.

Maschinengewehre aus Israel, Belgien und den USA

Der „Freitag“ ergänzt, bei Sturmgewehren kommen in Aserbaidschan „neben (…) der ‚Kalaschnikow‘, auch die Eigenproduktion Aztex AR-15, M4- und M16-Gewehre aus den USA, die Sig 552 aus der Schweiz, Iwi Tavor aus Israel, MPT-76 aus der Türkei zum Einsatz. (…) Bei den Maschinengewehren schießt die aserbaidschanische Armee unter anderem mit israelischen Negev, belgischen Minimi, der M2-Browning aus den USA und einem Konvolut aus Maschinenwaffen der Sowjet-Ära. Letztere sind modernisierte Waffen aus Russland oder Lizenzproduktionen der russischen Waffenschmieden.“

Zwischen Aserbaidschan und Südafrika bestehe ein Joint-Venture im Bereich leichtgepanzerter Truppentransport- und Versorgungsfahrzeuge. „Die meisten taktischen ballistischen Raketenwerfer neueren Datums stammen aus Israel, das das ‚LORA‘-System mit 50 Werfern und einer maximalen Reichweite von 400 Kilometern lieferte“, schreibt der Blog-Beitrag. Scharfschützengewehre, die in Aserbaidschan zum Einsatz kommen, stelle „ein weitgespanntes Arsenal der größten Friedensmächte dieser Erde“ zur Verfügung. So die abschließende Einschätzung, die an Kritik nicht spart.

Den „27. Friedensratschlag“ am 6. Dezember 2020, den Gesprächspartner Professor Moegling mitorganisiert, stellt ein Sputnik-Beitrag am Wochenende näher vor. Die Teilnahme an dieser Online-Tagung ist kostenfrei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Das Radio-Interview mit Prof. Dr. Klaus Moegling (Universität Kassel) zum Nachhören: