Skandal im Schweizer Bundesrat? Erpressungsversuch an Gesundheitsminister Berset

Aufgrund seiner Position sei er solchen Fällen leider immer wieder mal ausgesetzt: Der Schweizer Gesundheitsminister und Bundesrat Alain Berset hätte eine Fotografin „zu viel gehabt“, schreibt die Zeitschrift „Weltwoche“. Die Bundesstaatsanwaltschaft bestätigte der Schweizer Wochenzeitschrift, dass es im Dezember 2019 zu einer Anzeige vom Bundesrat wegen Verdachts auf Erpressung kam.

E-Mail mit dubiosem Inhalt

Eine Frau schickte am 9. Dezember 2019 dementsprechend eine E-Mail mit sieben Dokumenten im Anhang. Die E-Mail beinhaltete zudem die Bitte, eine „ausstehende Schuld“ zu begleichen und die Forderung, 100.000 Franken (92.300 Euro) zu übergeben. Ein Termin für die Geldübergabe fehlte ebenfalls nicht. Die „Weltwoche“ schreibt davon, dass die Frau auch eine Vertrauensperson informiert hätte und diese im Falle einer Nichtbezahlung einschalten würde. Auch zwei Kontos in verschiedenen Kreditinstitutionen wurden eingerichtet, um die 100.000 Franken entgegenzunehmen.

Berset reagierte schnell auf diesen Erpressungsversuch: Am 12. Dezember wurde bereits eine Strafanzeige bei der Bundesstaatsanwaltschaft eingereicht. Die Frau, welche diese Mails geschrieben hatte, wurde bereits am Folgetag verhaftet. Auch wenn sie am Tag des Strafbefehls die Geldforderung und ihre eigenen Behauptungen als unzutreffend beschrieb. Zudem übergab sie dem Bundesrat die originalen Dokumente von Text- und Fotodateien.

Die Frau wurde zu 150 Tagessätzen à 30 Franken (27,70 Euro) verurteilt. Die Strafe wurde auf zwei Jahre bedingt. Dazu musste sie auch eine unbedingte Buße in Höhe von 900 Franken (830,60 Euro) zahlen wie auch die Verfahrenskosten in Höhe von 2500 Franken (2307, 20 Euro).

Anonymisierung und Einschwärzung

Zum Inhalt der Fotos, die der Erpressungs-Mail angehängt waren, äußerte sich der Sprecher des Eidgenössischen Departements des Inneren (EDI) mit den Worten:

Der Erpressungsversuch beinhaltete „unwahre und ehrverletzende Behauptungen“ über das Privatleben Bersets. Die Fotos seien vor ungefähr acht Jahren entstanden, lange bevor er zum Schweizer Bundesrat gewählt wurde.

Auch erklärte der Sprecher, dass die Fotos keineswegs verfänglich oder belastbar seien.

Dies bestätigte sogar der Bundesrat selbst. Dem „Schweizer Radio und Fernsehen“ gegenüber äußerte der Anwalt Bersets, Patrick Eisenhut, dass es sich bei dem Material um E-Mails und private Korrespondenzen handele. Das Foto sei eines, welches nur das Gesicht von Herrn Berset abbildete.

„Man könnte es problemlos auf Instagram stellen“, so Eisenhut.

Dennoch wurde das Material von der Bundesstaatsanwaltschaft so schnell wie möglich vernichtet. Auch auf die Anonymisierung und Geheimhaltung dieses Prozesses legten sowohl die Täterin wie auch Herr Berset selber viel wert. Die „Weltwoche“ begründet den Einblick in die Akten jedoch damit, dass jeder Interessierte die Möglichkeit habe, Einsicht in einen Strafbefehl zu erhalten. Der Strafbefehl selbst habe der „Weltwoche“ nur in anonymisierter und zum Teil geschwärzter Form vorgelegen. Die Begründung dafür lautete nach Angaben der „Weltwoche“:

„Bei beiden Beteiligten sind gewichtige Geheimhaltungsinteressen sowohl in persönlich-familiärer als auch in beruflicher Hinsicht ausgewiesen.“

Es bestehe also die Interpretationsmöglichkeit, dass die Inhalte doch als karriereschädigend für Herrn Berset angesehen werden können.

Eine Sonderbehandlung gegenüber Berset solle nicht stattgefunden haben. Dies weisen sowohl der Anwalt, Patrick Eisenhut, wie auch die Bundesstaatsanwaltschaft zurück. Die Anonymisierung erfolgte, da die Persönlichkeitsrechte Dritter von dem Strafbefehl tangiert wurden – konkret betreffe das die Angeklagte. Dass die Täterin einige Aussagen zurückgenommen habe, habe weitergehend dazu geführt, dass diese geschwärzt worden seien. Diese Einschwärzung wäre jedoch ein üblicher Prozess, der einen Standard im Strafprozessverfahren darstelle. Einzig den Fakt, dass eine Anonymisierung der Täterin erfolgt sei, könne man als eher ungewöhnliche Geste sehen.

Lm/GS