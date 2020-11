Biden erhält als erster Kandidat in US-Geschichte mehr als 80 Millionen Wählerstimmen – Medien

Nach Zählung des NBC ist Biden auf insgesamt 80.013.916 Stimmen gekommen, der amtierende Präsident Donald Trump auf 73.882.361 Stimmen. Die anderen Kandidaten sind auf insgesamt 2.867.746 Stimmen gekommen.

Die Wahlanalyse-Webseite „Cook Political Report“ zählt 80.033.996 Stimmen für Biden und 73.878.907 für Trump. Nach Berichten des US-Senders Fox News fehlen Biden nur noch 30.000 Stimmen, um 80 Millionen Stimmen zu erreichen.

Diese Unterschiede bei der Auszählung hängen damit zusammen, dass es in den USA keine einheitliche Wahlkommission gibt und die Wählerstimmen auf Kreis- und Bundesstaatsebene ausgezählt werden.

Die Rekordzahl an Wählerstimmen für Biden spiegelt sowohl eine erhöhte Wahlbeteiligung als auch das allgemeine Bevölkerungswachstum im Land wider. Auch Donald Trump hat bei der US-Wahl 2020 seine Zahl an Wählerstimmen aus dem Jahr 2016 deutlich übertroffen.

Bei der Präsidentschaftswahl in den USA haben die Wählerstimmen jedoch nur eine symbolische Bedeutung. Der US-Präsident wird nicht direkt vom Volk, sondern am 14. Dezember von 538 Wahlleuten gewählt, die gemäß dem Ergebnis in ihrem Bundesstaat abstimmen müssen (alle Stimmen für den Wahlsieger). Joe Biden hat nach vorläufigen Angaben der US-Medien die Wahl gewonnen, weil er mit einem kleinen Vorsprung die Schlüsselstaaten Pennsylvania, Georgia und Michigan, die eine große Zahl an Wählmännerstimmen haben, auf sich vereinigen konnte. Die Tatsache, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2020 sechs Millionen Wählerstimmen mehr als Trump erhalten hat, hat dabei keine entscheidende Bedeutung.

ekn/sna/gs