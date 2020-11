Israel bereitet sich auf US-Militärschlag gegen Iran vor – Medien

Israel erwartet nach Angaben des Portals eine „sehr schwierige Zeit“ in der Region vor der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden, falls dessen Sieg offiziell bestätigt würde. Die Vereidigung ist für den 20. Januar geplant.

Israel habe derzeit keine genauen Informationen über den vermutlichen US-Schlag. Sollte dieser jedoch stattfinden, würden die israelischen Behörden befürchten, zu wenig Zeit für die Vorbereitung zu haben.

Zuvor hatte die Zeitung „The New York Times“ unter Berufung auf US-Beamte berichtet, dass Trump am 12. November mit seinen hochrangigen Beratern über die Möglichkeit gesprochen habe, in den kommenden Wochen gegen Atomanlagen des Iran vorzugehen.

Hintergrund

Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran spitzten sich Anfang des Jahres zu, nachdem die Vereinigten Staaten den iranischen Top-General Qassem Soleimani und den irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis in der Nähe des Flughafens in Bagdad bei einem Raketenschlag getötet hatten. Washington beschuldigte sie, für den Angriff auf die US-Botschaft in Bagdad am 31. Dezember 2019 mitverantwortlich zu sein. Daraufhin führte der Iran Raketenschläge gegen einen irakischen Militärstützpunkt durch, in dem US-Soldaten einquartiert waren.

ekn/sna/gs