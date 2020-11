Corona-Impfstoff in USA ab Mitte Dezember für „prioritäre Gruppen“ verfügbar - Fauci

„Hilfe ist schon auf dem Weg. Der Impfstoff zeichnet sich am Horizont ab. Er wird Mitte Dezember für Menschen mit hoher Priorität verfügbar sein“, sagte Fauci gegenüber dem TV-Sender ABC.

Laut Fauci werde der Corona-Impfstoff die Meinung derer benötigen, die in der amerikanischen Gesellschaft großes Vertrauen der Bürger genießen. Dies werde die Resistenz jener Bürger reduzieren, die sich skeptisch gegenüber dem Corona-Impfstoff zeigen. Wie Fauci auch mitteilte, sei die Entwicklung des Impfstoffs von Wissenschaftlern beaufsichtigt worden, was die Sicherheit des Präparats garantiere.

Was mögliche Nebenwirkungen betrifft, so sagte Fauci, dass es diese bei jeder Intervention geben könne. Allerdings handle es sich dabei meistens um unmittelbare Schmerzen oder Fieber, so Fauci.

Zuvor hatte der für das Impfprogramm der US-Regierung zuständige Vertreter, Moncef Slaoui, gegenüber dem TV-Sender CNN gesagt, dass der von BioNTech und Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff in den USA im Fall einer Notfallzulassung bereits ab dem 11. Dezember verfügbar sein könnte.

Die Mainzer Pharmafirma BioNTech und der US-Konzern Pfizer hatten am 20. November bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) einen bereits angekündigten Antrag auf die Notfallzulassung für ihren Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus eingereicht. Als weiterer vielversprechender Impfstoffkandidat gilt jener des Unternehmens Moderna. Die US-Firma wollte auch in Kürze einen Antrag bei der FDA stellen. Weltweit werden mehrere experimentelle Impfstoffe in klinischen Studien mit Tausenden Teilnehmern erprobt.

ac/mt/sna