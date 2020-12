Tichanowskaja will Führung in Weißrussland übernehmen

Die weißrussische Ex-Präsidentschaftskandidatin und Oppositionsanführerin Swetlana Tichanowskaja hat sich trotz ihrer bisherigen Aussagen bereit erklärt, während der „Übergangsperiode“ vor neuen Präsidentschaftswahlen in Weißrussland, falls diese stattfinden würden, die Leitung im Land zu übernehmen.

Zuvor hatte Tichanowskaja mehrfach zugesichert, sie positioniere sich nicht als zukünftige Präsidentin der Republik.

„Ich gebe offiziell bekannt, dass ich bereit bin, das Land während der Übergangsperiode zu führen“, sagte Tichanowskaja in einer Video-Ansprache, die ihr Pressedienst am Donnerstag veröffentlicht hat. Ihr Team habe bereits einen Entwurf für eine Verfassungsreform vorbereitet, betonte die Oppositionsanführerin.

Ihr Ziel bestehe darin, so die Politikerin, die besten Experten und demokratischen Kräfte zusammenzubringen, sodass Weißrussland „möglichst wenige Schocks in Bezug auf die Neuwahlen“ erleben würde. „Wir haben bereits ein Konzept für die Durchführung von Neuwahlen entwickelt sowie einen Entwurf für eine Verfassungsreform, die nach dem Rücktritt von Lukaschenko (der amtierende Präsident Weißrusslands – Anm. d. Red.) durchgeführt wird“, so Tichanowskaja.

Unruhen in Weißrussland

Bei den Präsidentenwahlen in Weißrussland am 9. August hatte Alexander Lukaschenko mit mehr als 80 Prozent der Wählerstimmen nach offiziellen Angabenin Folge gesiegt. Die Opposition erkannte das Ergebnis nicht an und erklärte seine Herausforderin Tichanowskaja zur wahren Siegerin. Daraufhin kam es landesweit zu Protesten, die von den Ordnungskräften zunächst gewaltsam niedergeschlagen wurden. Die Opposition fordert seither Lukaschenkos Rücktritt, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen.

Die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an und hat Tichanowskaja und der Demokratiebewegung breite Unterstützung zugesichert. Minsk sieht Tichanowskaja wiederum als Gefahr für die nationale Sicherheit und hat die Oppositionsführerin deshalb zur Fahndung ausgeschrieben. Aufgrund des Unionsabkommens mit Weißrussland wurde Tichanowskaja auch in Russland zur Fahndung ausgesetzt. Ihr wurden nach Angaben des russischen Innenministeriums „Aufrufe zu schädlichen Handlungen gegen die nationale Sicherheit der Republik Weißrussland“ vorgeworfen.

