Russland und Kasachstan unterzeichnen Abkommen zur beschleunigten Registrierung von „Sputnik V“

„Der Russische Direktinvestitionsfonds und das Gesundheitsministerium Kasachstans geben die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens für die beschleunigte Registrierung, Produktion und Verteilung des weltweit ersten registrierten Impfstoffs gegen Coronavirus 'Sputnik V' bekannt“, hieß es in der Mitteilung.

Laut der Mitteilung hätten der Generaldirektor des russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), Kirill Dmitriev, und der Gesundheitsminister Kasachstans, Alexej Tsoi, an der Unterzeichnungszeremonie teilgenommen.

Nachdem „Sputnik V“ von den kasachischen Registrierungsbehörden genehmigt werde, finde der Technologie-Transfer statt, hieß es. Dann werde man die Substanz liefern, um mindestens zwei Millionen Dosen des Impfstoffs in Kasachstan herstellen zu können.

„Dank dem Abkommen zwischen dem RDIF und der Republik Kasachstan wird die Bevölkerung des Landes Zugang zu einem Impfstoff gegen Coronavirus mit einer Wirksamkeit von über 91 Prozent haben, der auf einer bewährten und gut untersuchten Plattform von menschlichen Adenovirus-Vektoren entwickelt wurde. Die Produktion von 'Sputnik V' in Kasachstan wird die Logistikkosten senken und sicherstellen, dass der Impfstoff in kürzester Zeit an die medizinischen Einrichtungen geliefert wird. Darüber hinaus wird der Austausch von technologischen, wissenschaftlichen und medizinischen Erfahrungen zwischen unseren Ländern zunehmen“, sagte Dmitriev.

„Sputnik V“

Der russische Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus, der den Namen „Sputnik V“ erhielt, wurde vom Gamaleja-Forschungsinstitut mit Unterstützung des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt.

Der Impfstoff, der den Namen „Sputnik V“ erhielt, besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand verabreicht werden. Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

Derzeit erfolgen die klinischen Tests von „Sputnik V“ nicht nur in Russland, sondern auch in Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sowie in Indien und Brasilien.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs „Sputnik V“ belief sich nach der zweiten Zwischendatenanalyse am 28. Tag nach Verabreichung der ersten Immunisierung an Freiwilligen auf 91,4 Prozent. 42 Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffs betrug die Wirksamkeit mehr als 95 Prozent.

