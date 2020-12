Riad: Katar und Nachbarländer nach Abbruch der Beziehungen kurz vor Aussöhnung

Katar und sieben Nachbarländer um Saudi-Arabien, die die Beziehungen zu Doha vor dreieinhalb Jahren abgebrochen haben, stehen kurz vor der Aussöhnung. Das teilte der saudische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud am Freitag bei der Videokonferenz „Mittelmeer-Dialoge“ mit.

Die Seiten hätten in den letzten Tagen einen beachtlichen Fortschritt erzielt – dank den Anstrengungen Katars und der Unterstützung von US-Präsident Donald Trump, sagte er.

Vereinbarung bald unter Dach und Fach

„Wir rechnen damit, dass dieser Fortschritt mit der Unterzeichnung eines konkreten Abkommens gekrönt wird. Ich bin optimistisch gesinnt und glaube daran, dass die Vereinbarung zwischen allen am Konflikt beteiligten Nationen bald erzielt und von allen Beteiligten akzeptiert wird“, betonte der saudische Minister.

Der Vertreter von Kuwait, das zwischen den verfeindeten Golfländern vermittelt hatte, sagte, alle beteiligten Seiten strebten nach einer Stabilisierung in der Region. Das Außenministerium Kuwaits dankte Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der eine Reise durch die Region unternimmt, für seine Anstrengungen zur Beilegung der Krise.

Konflikt um Katar

Zum Konflikt zwischen Katar und benachbarten Ländern kam es 2017, als sieben Länder die diplomatischen Beziehungen zu Doha abgebrochen hatten. Die Golf-Monarchien, allen voran Saudi-Arabien und Bahrain, legten Katar zur Last, die Terrormiliz Al-Kaida und andere Terrororganisationen unterstützt zu haben.

Abgebrochen wurden alle Kontakte, der See- und Luftverkehr mit Katar wurde eingestellt. Bürger des Emirats durften nach Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain, Jemen, Libyen, auf die Malediven und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) nicht einreisen. Bürgern dieser Länder selbst wurden Besuche in Katar untersagt.

am/mt