An nur einem Tag: USA vermelden mehr als 227.000 Corona-Infizierte

In den USA haben sich zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 227.000 Menschen an einem Tag mit dem Virus angesteckt.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) wurden in den USA in den letzten 24 Stunden 227.885 Neuinfektionen registriert, während weitere 2.607 Patienten mit bestätigter Krankheit starben.

In der vergangenen Woche hatten US-Medien unter Berufung auf die Johns-Hopkins-Universität berichtet, dass am 4. Dezember in den USA ein Rekord von mehr als 217.000 Corona-Infektionsfällen an einem Tag registriert worden sei.

Corona-Lage in USA und weltweit

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) haben sich in den USA seit dem Beginn der Pandemie 14.373.718 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, wobei mehr als 279.008 Patienten gestorben sind.

Weltweit haben sich bisher über 66 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt, über 1,5 Millionen sind an der Krankheit gestorben.

