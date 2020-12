„Muss bis Dienstag sein Amt verlassen“: Armenische Opposition stellt Paschinjan ein Ultimatum

„Wenn er dies nicht tut, werden im ganzen Land Aktionen des zivilen Ungehorsams beginnen. Wenn er bis Dienstag seinen Posten nicht verlässt, werden wir ihn selbst der Macht entheben“, sagte Ischan Sagaletijan, ein Vertreter der Armenischen Revolutionären Föderation, vor Paschinjans Residenz.

Am Samstag versammelten sich Tausende Demonstranten im Stadtzentrum Eriwans und forderten den Rücktritt des amtierenden Premierministers Nikol Paschinjan. Nach der Kundgebung begaben sich die Demonstranten zu seiner Regierungsvilla, wobei sie später die Aktion für beendet erklärten.

Zuvor hatte der ehemalige Direktor des Nationalen Sicherheitsdienstes, Artur Vanezjan, gesagt, dass 17 Oppositionsparteien den Ex-Premierminister Wasgen Manukjan für den Posten des Regierungschefs vorgeschlagen hätten. Ihm zufolge versprach Manukjan für den Fall seiner Wahl, außerordentliche Parlamentswahlen abzuhalten, an denen er nicht teilnehmen werde.

Opposition fordert Paschinjans Rücktritt

Nach dem Ende des Karabach-Krieges protestieren Bürger gegen Paschinjans Position in dem Konflikt mit Aserbaidschan. Sie beschimpfen ihn als „Verräter“, weil er mehrere Territorien in Bergkarabach an Baku abgetreten hatte, nachdem er und Aserbaidschans Präsident Gejdar Alijew unter Vermittlung des russischen Staatschefs Wladimir Putin in der Nacht zum 10. November ein Friedensabkommen unterzeichnet hatten.

Die Protestierenden fordern Paschinjans Rücktritt, die Bildung einer Übergangsregierung sowie Neuwahlen.

Vereinbarung zu Bergkarabach

In der Nacht auf den 10. November hatten Russland, Aserbaidschan und Armenien ein Abkommen über die Einstellung des Feuers in Bergkarabach unterzeichnet. Demnach bleiben Aserbaidschan und Armenien in den von ihnen besetzten Stellungen. Es soll der Austausch von Kriegsgefangenen, Geiseln, aber auch von weiteren festgesetzten Personen und von Leichen der Gefallenen erfolgen. Entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Laçın wird ein russisches Friedenskontingent aus 1960 Militärs mit Kleinwaffen, 90 Transportpanzern und 380 Fahrzeugen und Sondertechnik stationiert. Seinen Kern bilden die Einheiten der 15. separaten motorisierten Schützenbrigade des Zentralen Militärbezirks.

ac/mt/sna