„Grenzgeschichten – Das Leben am ‚Eisernen Vorhang‘“ – Eine Doku – Ab 09.11. bei Sputnik

In diesem Jahr jährt sich der sogenannte Mauerfall vom 9. November 1989 zum 30. Mal. An dem Tag wurde wie ausversehen die Grenze der DDR für die eigenen Bürger geöffnet. Dieses Ereignis besiegelte den Untergang des zweiten deutschen Staates, der am 7. Oktober 1949 gegründet worden war. Alle Versuche, seine Eigenständigkeit zu bewahren, scheiterten. Schneller als es viele es erwartet hatten, kam es zur deutschen Einheit: Am 3. Oktober 1990 trat die DDR der Bundesrepublik Deutschland bei.

Sputnik blickt mit einer Reihe von Beiträgen, einer Doku und Interviews auf den "Mauerfall" und darauf zurück, wie es dazu kam. Zeitzeugen und Historiker geben in Gesprächen Einblicke in die damaligen Ereignisse und ordnen sie ein – ebenso den Platz der DDR in der deutschen und europäischen Geschichte.