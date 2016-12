Die besten Bilder der Woche

Ein Lastwagen ist am 19. Dezember auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche gerast. Zwölf Menschen kamen dabei ums Leben, mindestens 50 weitere wurden verletzt. Die Tragödie ist von Sicherheitsbehörden und Spitzenpolitikern als Anschlag eingestuft worden.