Rückkehr aus Syrien: Briten geleiten Russlands Marineverband durch Ärmelkanal

Der US-Journalist und Forschungsreisende George Kennan war einer der ersten Ausländer, der Ende des 19. Jahrhunderts Bürger des russischen Reiches fotografierte. Im Ergebnis entstand sein Buch „Tent Life in Siberia“ (deutsche Ausgabe „Zeltleben in Sibirien“ – Anm. d. Red.). Sputnik zeigt in einer Fotostrecke Bilder aus dem Buch.