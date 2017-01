Grenze Mexiko-USA: Trump beginnt mit Mauerbau

Der neue US-Präsident Donald Trump will eine Mauer zwischen den USA und Mexiko hochziehen lassen. Wie die Situation an der Grenze zwischen Mexiko und den USA derzeit aussieht, zeigt Sputnik Ihnen in dieser Fotostrecke.

