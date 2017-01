Der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland Frank-Walter Steinmeier hat seinen Posten am Freitag, den 27. Januar, verlassen. Der Vizekanzler und bisherige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat ihn abgelöst. In der Sputnik-Fotostrecke sind einige Treffen und Staatsbesuche Steinmeiers in seiner Amtszeit zu sehen.