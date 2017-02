Rumäniens größter Protest seit 25 Jahren – Sputnik-FOTOstrecke

Das Adrenalin-Festival „Russischer Schnee 2017“ hat vom 26. bis zum 30. Januar an der Wolga bei Twer stattgefunden. Mit Schneemobil-Rennen, Paintball-Biathlon, Hockey-Derby und abschließenden Saunagängen konnten die Teilnehmer das Winter-Event in vollen Zügen genießen. Die spannendsten Bilder zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.