Die ukrainische Partei Nationalkorps, gegründet auf der Basis des Nationalisten-Bataillons „Asow“, hat am Montag vor Niederlassungen russischer Banken in Kiew protestiert. Dazu zogen sie mit Farben, Balalaikas, Maschinengewehren und sogar Schweißgeräten los. Die teils obskuren Szenen der Protestaktionen zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.