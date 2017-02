Die schönsten Städte der Welt

400 Motosportler aus ganz Russland haben am Sonntag in Mytischtschi bei Moskau bei den Allrussischen Motocross-Wettkämpfen um den Tschkalow-Cup gekämpft. Dieser ist zu Ehren des legendären Piloten Walerij Tschkalow benannt. Die Highlights der Rennen zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.