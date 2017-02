Ein Astronomen-Team der University New Hampshire in Durham (USA) hat mithilfe der Röntgen-Teleskope Chandra und XMM-Newton bei der Beobachtung der Anhäufung von Galaxien NGC 5813 im Sternbild der Jungfrau ein ungewöhnliches Schwarzes Loch entdeckt, das seit mehr als elf Jahren die Reste eines von ihm zerrissenen Sternes „isst“. Dabei ist der „Appetit“ dieses Schwarzen Loches größer als die so genannte Eddington-Grenze – die Menge an Materium, die ein Schwarzes Loch aufsaugen kann, bevor es sie wieder „ausspuckt“.