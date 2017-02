Donbass: Zwei Jahre Minsker Abkommen

Vor zwei Jahren, am 11. und 12. Februar 2015, fand in Minsk ein Treffen des so genannten "Normandie-Quartetts" zur Beilegung des Bürgerkriegs in der Ukraine statt. Nach den 16 Stunden dauernden Verhandlungen der Spitzenpolitiker Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs wurde ein Dokument unterzeichnet, in dem Maßnahmen zur Waffenruhe verankert worden waren. Was in diesen zwei Jahren im Donezbecken passierte, zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.