Mehriban Alijewa: First Lady und Vize-Präsidentin Aserbaidschans

Mehriban Alijewa wurde in Baku am 26. August 1964 in einer Familie von Wissenschaftlern geboren. Ihre Mutter, Aida Paschajewa, war die erste Frau in Aserbaidschan, der die Professoren-Würde verliehen wurde. Ihr Vater, Arif Paschajew, leitet die Nationale Luftfahrt-Akademie Baku. Auf dem Foto: Der aserbaidschanische Präsident Ilcham Alijew und seine Frau Mehriban wohnen dem Formel-1-Rennen in Baku im Jahr 2016 bei.