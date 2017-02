© Foto: Philippe Halsman/ Magnum Photos/Courtesy of the Jewish Musim and Tolerance Center

© Foto: Philippe Halsman/ Magnum Photos/Courtesy of the Jewish Musim and Tolerance Center

© Foto: Philippe Halsman/ Magnum Photos/Courtesy of the Jewish Musim and Tolerance Center

© Foto: Philippe Halsman/ Magnum Photos/Courtesy of the Jewish Musim and Tolerance Center

© Foto: Philippe Halsman/ Magnum Photos/Courtesy of the Jewish Musim and Tolerance Center

© Foto: Philippe Halsman/ Magnum Photos/Courtesy of the Jewish Musim and Tolerance Center