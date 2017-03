Schutzbunker: Wo sich Moskauer im Ernstfall verstecken können - FOTOstrecke

Nach offiziellen Angaben wohnen in Moskau rund zwölf Millionen Menschen. Täglich befinden sich drei Millionen Touristen in der Hauptstadt. Weitere 7,5 Millionen Menschenleben im Gebiet Moskau. Nicht mitgerechnet Zuwanderer. Da stellt sich die Frage: Wo können so viele Menschen im Falle eines Kriegs oder einer Naturkatastrophe Schutz finden?

Schutzbunker im Moskauer Gebiet.