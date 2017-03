Palmyra: Eindrücke aus der befreiten Oasenstadt

Die syrische Armee und das Volksheer haben am 2. März unter Mitwirkung der russischen Luft- und Weltraumtruppen Palmyra von den IS-Terroristen zur Gänze befreit. Was von den dortigen Unesco-Denkmälern übrig geblieben ist, zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.

