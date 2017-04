Kunstflug mit Hubschrauber: Russische Staffel wird 25

Jedes Jahr wird in Russland am 12. April der Tag der Weltraumfahrt begangen. Dieser Feiertag wurde 1962 anlässlich des ersten Flugs eines Menschen ins Weltall ins Leben gerufen. Sehen Sie in dieser Fotostrecke von Sputnik, wie sich der erste Weltraumflieger auf den Ausflug in den erdnahen Orbit vorbereitete.