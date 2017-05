Fünf-Sterne-Hotel auf Schienen: Im Luxuszug durch Japan

In dem seit Jahren andauernden Bürgerkrieg in Syrien sind Extremsportarten eine Möglichkeit für Jugendliche, ein paar Momente lang nicht an die ständige Angst vor dem Tod zu denken und sich frei zu fühlen. Aufnahmen von Parkour-Künstlern in der von Terroristen kontrollierten syrischen Stadt Inkhil zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.