530 000 Menschen haben im vergangenen Jahr Jugra, den Autonomen Kreis der Chanten und Mansen in Zentralrussland, besucht. 15 000 von ihnen waren so genannte Ethnotouristen. Die Behörden wollen ihre Zahl bis 2021 zu verdoppeln. Sputnik zeigt in dieser Fotostrecke, wie sich der Tourismus in dieser Region entwickelt.