Die ersten Tage des Krieges

Die Internationale Organisation für zivilen Luftverkehr hat die Einsatzbereitschaft der weißrussischen Geheimdienste und Ordnungskräfte getestet. Die Anti-Terror-Übung des Komitees für Staatssicherheit Weißrusslands (KGB) fand am Dienstag am internationalen Flughafen Minsk statt. Eindrücke davon sehen Sie in dieser Sputnik-Fotostrecke.