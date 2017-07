„Game of Thrones“ in Moskauer U-Bahn – Sputnik-FOTOstrecke

In der Nacht auf den 18. Juli hat sich eine der schönsten Stationen der Moskauer U-Bahn – „Majakowskaja“ – in Westeros verwandelt: Dort fand die Präsentation der neuen Staffel der populären amerikanischen Fantasy-Fernsehserie „Game of Thrones“ (Dt. „Spiel der Throne“) statt. Die erste Episode der siebten Staffel sahen mehr als 350 Menschen.