Wind, Wellen und minus 15 Grad: Wintersurfen an der russischen Pazifikküste

Sputnik zeigt eine Reihe von Aufnahmen des Fotografen Juri Smitjuk unter dem Titel „Wintersurfen an der Pazifikküste Russlands“, die in die Shortlist des internationalen Andrej-Stenin-Fotowettbewerbs in der Kategorie „Sport“ aufgenommen wurde. Die Fotos zeigen Surfing an der Küste Kamtschatkas und der Region Primorje.