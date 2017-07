Fußball-WM 2018: Das sind die elf WM-Städte in Russland

Die Weltmeisterschaft ist ein ausgezeichneter Anlass, schöne Städte in Russland zu besuchen und hervorragenden Fußball zu sehen. Die Achtelfinalspiele werden in Sotschi und Kasan am 30. Juni, im Luschniki-Stadion in Moskau und in Nischni Nowgorod am 1. Juli, in Rostow am Don und Samara am 2. Juli, im Spartak-Stadion in Moskau und in Sankt Petersburg am 3. Juli ausgetragen. Foto: Roter Platz in Moskau.