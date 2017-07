DTM-Rennen auf dem Moscow Raceway

Ein Verband aus drei Schiffen der chinesischen Marine mit dem Zerstörer „Hefei“ an der Spitze ist im Hauptstützpunkt der Baltischen Flotte, im Hafen Baltijsk, zur Teilnahme an dem russisch-chinesischen Militärmanöver „Maritimes Zusammenwirken 2017“ eingetroffen. Aufnahmen vom Empfang der Schiffe in Baltijsk zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.