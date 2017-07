Shortlist des Fotowettbewerbs Astronomy Photographer of the Year 2017

© Foto: Haitong Yu/Insight Astronomy Photographer of the Year

Das Royal Greenwich Observatory veranstaltet zusammen mit der Firma Insight Investment und der Zeitschrift BBC Sky at Night Magazine jedes Jahr den Fotowettbewerb Insight Astronomy Photographer of the Year.

Foto: Aufnahme „Auroral Crown“ der Fotografin Yulia Zhulikova, die in die Shortlist von Insight Astronomy Photographer of the Year 2017 aufgenommen wurde.