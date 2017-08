Traumhafte Urlaubsziele an den Küsten Russlands: Erholung für Jung und Alt

Die russische Küste des Asowschen Meeres ist 250 Kilometer lang. Das Asowsche Meer ist seicht und warm. Sein Gewässer ist reich an Mineralstoffen. Die Luft hat einen hohen Kalzium-, Jod- und Bromgehalt. Die Strände sind sandig, teils steinig, und es gibt Muscheln. Die Badeorte am Asowschen Meer sind ideal für Familien mit Kindern. Foto: Urlauber am Ufer des Asowschen Meeres in der Umgebung der Ortschaft Kurortnoje.