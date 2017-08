Russischer Milliardär Roman Abramowitsch trennt sich von Partnerin Darja Schukowa

Roman Abramowitsch war vor seiner Beziehung mit Darja Schukowa zweimal verheiratet: 1987-1990 mit Olga Lysova und 1991-2007 mit Irina Malandina, mit der er fünf Kinder hat. Laut Medienberichten erhielt seine zweite Frau nach der Scheidung rund drei Milliarden Dollar. Die Ehe wurde gemäß russischer Gesetzeslage Gesetzen geschieden. Abramowitsch musste also nicht die Hälfte seines Vermögens aufgeben, was damals auf zwischen 14 und 18 Milliarden Dollar geschätzt wurde.

Foto: Darja Schukowa und Roman Abramowitsch bei einem Spiel zwischen Dynamo (Kiew) und Schachtjor (Donezk) in Tel Aviv.