Die bestbezahlten Filmstars des Jahres

In einem Wohnviertel im Zentrum von Rostow am Don ist am Montag ein Großbrand ausgebrochen. Dabei brannten ganze 118 private Wohnhäuser von 218 Familien aus. Ein Mensch kam dabei ums Leben, Dutzende weitere benötigten medizinische Hilfe. Der Löscheinsatz dauerte 17 Stunden. Sputnik zeigt die schrecklichen Szenen des Brands in dieser Fotostrecke.