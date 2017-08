Werkzeuge des Todes: Beute-Waffen aus Syrien in Moskau ausgestellt

Kim Jong-un hat das Pjöngjanger Forschungsinstitut für chemische Materialien an der Verteidigungsakademie besichtigt und die Produktion von Gefechtsköpfen und Raketenmotoren erhöhen lassen, berichtet die Zentrale Koreanische Nachrichtenagentur am Mittwoch. Aufnahmen vom Instituts-Besuch des nordkoreanischen Staatschefs – in der Sputnik-Fotostrecke.