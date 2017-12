Saakaschwili-Unterstützer gehen in Kiew auf die Straße

Auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew führten Anhänger Saakaschwilis eine Kundgebung durch, bei der vier Forderungen an die Werchowna Rada (Parlament) gestellt wurden: Verabschiedung von Gesetzen über Amtsenthebung und Antikorruptionsgericht, Verabschiedung des Wahlgesetzes in 2. Lesung und Rücktritt des Generalstaatsanwalts Juri Luzenko.