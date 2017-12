Die schönsten Frauen im Santa-Claus-Outfit

Die ukrainischen Ordnungskräfte können den früheren Gouverneur des Gebiets Odessa, Michail Saakaschwili, schon zwei Tage lang nicht festnehmen. Der Politiker versteckt sich in einem Zeltlager seiner Anhänger mitten in Kiew. Die Situation vor dem Haus der Werchowna Rada (ukrainisches Parlament) zeigt Sputnik in dieser Fotostrecke.