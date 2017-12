Schönheitswettbewerb Miss Asia Russia

Die Jury des internationalen Fotowettbewerbs The Art of Building hat die diesjährigen Finalisten bekannt gegeben. Zur Liste gehören sowohl Berufsfotografen als auch Amateure, die für ihre Aufnahmen nicht nur professionelle Kameras, sondern auch einfache Smartphone-Kameras benutzten. Die Aufnahmen der Finalisten – in der Fotostrecke von Sputnik.